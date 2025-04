Lors de son entrevue sur la chaîne Youtube de Louis Vuitton, l’un de ses spon­sors prin­ci­paux, Carlos Alcaraz a notam­ment insisté sur un point précis de la vie d’un joueur de tennis de haut niveau.

« Les joueurs de tennis ne peuvent pas trop célé­brer leurs succès, car nous termi­nons le dimanche et le lundi ou le mardi, vous jouez le tournoi suivant ailleurs dans le monde. Nous termi­nons le dimanche soir ou l’après‐midi et vous prenez l’avion pour le tournoi suivant. C’est juste que nous ne pouvons pas. Parfois, j’emporte tous mes bagages au tournoi avant de jouer la finale, pour pouvoir aller direc­te­ment à l’aé­ro­port juste après le tournoi. J’ai mes moments. Après un bon tournoi, je sors et je profite, mais ce n’est pas courant. Je ne suis jamais allé faire la fête à Paris ou en France. Jamais. »