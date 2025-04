Le joueur espa­gnol fait la une du maga­zine GQ. Dans le long entre­tien qu’il a accordé à nos confrères ibériques, on sent que Carlos est un être de joie, que le tennis n’est pas un sacri­fice mais un jeu et qu’il l’aime plus que tout. Concernant ces objec­tifs, il est aussi très clair sur ses intentions.



« Je ne suis pas obsédé par le fait d’être le meilleur du monde. J’étais numéro un il y a quelques années et j’étais heureux. Maintenant, je suis numéro trois et je suis tout aussi heureux. Et profiter du voyage, du sport et de la vie. J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’une source d’ins­pi­ra­tion pour les enfants, et comme de quel­qu’un qui s’amu­sait à faire ce qu’il aimait le plus, avec le sourire aux lèvres et en faisant en sorte que les gens s’amusent »