Vainqueur de trois titres consé­cu­tifs en indoor (Vienne, Paris, et le Masters de Turin), Carlos Alcaraz pourra encore s’appuyer sur un service impres­sion­nant pour la Coupe Davis cette semaine à Bologne.

Dans des propos relayés par Marca, l’Espagnol (qui mesure 1,83m) a évoqué son travail et sa progres­sion dans le domaine ces derniers mois.

« C’est celui qui frappe le plus fort sur les lignes qui gagne. Plus tes coups sont précis, plus tu as de chances d’être en posi­tion d’attaque, voire de remporter le point. Je ne regarde géné­ra­le­ment pas les statis­tiques à l’entraînement. En revanche, je les consulte après les matchs, car c’est impor­tant pour le tour suivant. Nous savons à quel point le service est impor­tant. C’est un aspect que nous avons amélioré et sur lequel nous avons beau­coup insisté. Depuis l’US Open, c’est la fois où j’ai le plus travaillé mon service. La préci­sion était un élément essen­tiel et nous l’avons davan­tage travaillée, car je ne suis pas très grand et je ne peux pas servir comme les autres joueurs »