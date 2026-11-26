Vainqueur de trois titres consécutifs en indoor (Vienne, Paris, et le Masters de Turin), Carlos Alcaraz pourra encore s’appuyer sur un service impressionnant pour la Coupe Davis cette semaine à Bologne.
Dans des propos relayés par Marca, l’Espagnol (qui mesure 1,83m) a évoqué son travail et sa progression dans le domaine ces derniers mois.
« C’est celui qui frappe le plus fort sur les lignes qui gagne. Plus tes coups sont précis, plus tu as de chances d’être en position d’attaque, voire de remporter le point. Je ne regarde généralement pas les statistiques à l’entraînement. En revanche, je les consulte après les matchs, car c’est important pour le tour suivant. Nous savons à quel point le service est important. C’est un aspect que nous avons amélioré et sur lequel nous avons beaucoup insisté. Depuis l’US Open, c’est la fois où j’ai le plus travaillé mon service. La précision était un élément essentiel et nous l’avons davantage travaillée, car je ne suis pas très grand et je ne peux pas servir comme les autres joueurs »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.