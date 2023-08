Les grands cham­pions ont toujours besoin d’une moti­va­tion pour pour­voir jouer à leur plus haut niveau. Carlos Alcaraz espère bien retrouver son meilleur tennis, celui de Wimbledon pour pouvoir faire une bonne perfor­mance à Cincinnati et évidem­ment à l’US Open, prio­rité absolue de l’Espagnol. Alcaraz a dévoilé ce qui le motive pour ces deux prochains grands rendez‐vous :

« Il est impor­tant de se fixer des objec­tifs à chaque tournoi et dans les diffé­rentes phases de la saison. En ce moment, le mien est de rester le numéro 1. Je suis très motivé de savoir que Djokovic peut m’ar­ra­cher ma place et que je dois bien jouer pour l’éviter. Avoir le défi de garder ou de récu­pérer le numéro 1 est quelque chose qui m’a fait mieux jouer chaque fois que je me suis vu dans cette situa­tion. Je dois profiter de cette bataille contre l’un des meilleurs de l’his­toire : Djokovic. J’ai l’im­pres­sion d’avoir été son prin­cipal adver­saire en ce moment »