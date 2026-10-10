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Carlos Alcaraz : « Je tiens à remer­cier Stan Wawrinka. Ce qu’il a fait m’a beau­coup touché »

Par
Thomas S
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Alors que Stan Wawrinka mettra un terme à sa carrière en fin de saison, à l’issue de l’ATP 500 de Bâle, Carlos Alcaraz, lors d’une récente inter­view accordée à Tennis TV, a été invité à dire quelques mots au sujet du cham­pion suisse. Et l’Espagnol a notam­ment tenu à le remer­cier pour une chose. 

« Je tiens à le remer­cier. Stan fait partie de ces joueurs qui ont remporté des tour­nois du Grand Chelem, il affronté le Big 4 et les a tous battus. J’étais super heureux de pouvoir le suivre quand j’étais jeune. Une fois arrivé sur le circuit, j’ai eu la chance de m’entraîner avec lui et de partager les vestiaires. Quand j’ai été blessé cette année, il a été l’un des joueurs qui se sont inquiétés pour moi, en me deman­dant comment j’allais et comment ça se passait. Cela m’a beau­coup touché. Stan est donc une personne formi­dable et un grand joueur. Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. Merci pour sa carrière et tout ce qu’il a apporté au tennis. »

Publié le samedi 10 octobre 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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