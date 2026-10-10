Alors que Stan Wawrinka mettra un terme à sa carrière en fin de saison, à l’issue de l’ATP 500 de Bâle, Carlos Alcaraz, lors d’une récente inter­view accordée à Tennis TV, a été invité à dire quelques mots au sujet du cham­pion suisse. Et l’Espagnol a notam­ment tenu à le remer­cier pour une chose.

« Je tiens à le remer­cier. Stan fait partie de ces joueurs qui ont remporté des tour­nois du Grand Chelem, il affronté le Big 4 et les a tous battus. J’étais super heureux de pouvoir le suivre quand j’étais jeune. Une fois arrivé sur le circuit, j’ai eu la chance de m’entraîner avec lui et de partager les vestiaires. Quand j’ai été blessé cette année, il a été l’un des joueurs qui se sont inquiétés pour moi, en me deman­dant comment j’allais et comment ça se passait. Cela m’a beau­coup touché. Stan est donc une personne formi­dable et un grand joueur. Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. Merci pour sa carrière et tout ce qu’il a apporté au tennis. »