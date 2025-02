Los de son passage à Doha où il a été battu en quart de finale, Carlos a donné une inter­view one to one au média BB Tennis. L’une des ques­tions posée à Carlitos était de savoir quelle pouvait être la « longueur » de sa carrièe.

Comme d’ha­bi­tude, l’Espagnol n’a pas fait de langue de bois, sa répons est assez édifiante.

« J’espère pouvoir durer comme Djokovic ou Cilic, pouvoir conti­nuer à jouer à un bon niveau à 37 ou 38 ans. Mais ce n’est pas encore d’ac­tua­lité. Pour l’ins­tant, je pense aux cinq prochaines années et, petit à petit, j’es­saie aussi de prendre soin de moi physi­que­ment et sur le plan du tennis pour pouvoir tenter d’avoir la même longé­vite qu’eux »