Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s, Wimbledon et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août.

En revanche, le numéro 2 mondial figure sur la liste d’en­trée du Masters 1000 de Cincinnati, programmé du 13 au 23 août.

Une excel­lente nouvelle qui confirme les récentes infor­ma­tions du média espa­gnol La Verdad, selon lesquelles le poignet d’Alcaraz serait désor­mais « tota­le­ment guéri ».

Your 2026 Cincinnati Open players are here 👀#CincyTennis pic.twitter.com/Xz2bYPhnwh — Cincinnati Open (@CincyTennis) July 15, 2026

De quoi nourrir l’op­ti­misme à quelques semaines de son retour attendu sur le circuit, pour le plus grand plaisir de ses fans.