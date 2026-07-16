Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s, Wimbledon et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se déroulera à Montréal du 2 au 13 août.
En revanche, le numéro 2 mondial figure sur la liste d’entrée du Masters 1000 de Cincinnati, programmé du 13 au 23 août.
Une excellente nouvelle qui confirme les récentes informations du média espagnol La Verdad, selon lesquelles le poignet d’Alcaraz serait désormais « totalement guéri ».
Your 2026 Cincinnati Open players are here 👀#CincyTennis pic.twitter.com/Xz2bYPhnwh— Cincinnati Open (@CincyTennis) July 15, 2026
De quoi nourrir l’optimisme à quelques semaines de son retour attendu sur le circuit, pour le plus grand plaisir de ses fans.
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 08:12