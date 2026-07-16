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Carlos Alcaraz, la grande annonce après trois mois de blessure

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s, Wimbledon et a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera à Montréal du 2 au 13 août.

En revanche, le numéro 2 mondial figure sur la liste d’en­trée du Masters 1000 de Cincinnati, programmé du 13 au 23 août. 

Une excel­lente nouvelle qui confirme les récentes infor­ma­tions du média espa­gnol La Verdad, selon lesquelles le poignet d’Alcaraz serait désor­mais « tota­le­ment guéri ».

De quoi nourrir l’op­ti­misme à quelques semaines de son retour attendu sur le circuit, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 08:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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