Interrogé par Marca au sujet du prize money extravagant distribué à Ryad, Carlos Alcaraz a expliqué que ce n’était pas vraiment un de ses préoccupations.
« J’ai quand même l’impression que l’on accorde du crédit à pas mal de tournois qui ne le méritent pas toujours. C’est mon avis. La plupart du temps, je ne connais pas le prize money qui est en jeu, même si, par exemple, je le savais pour l’US Open cette année mais il faut dire il s’agissait d’un montant record dans l’histoire de notre sport »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 12:39