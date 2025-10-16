AccueilATPCarlos Alcaraz : "La plupart du temps, je ne connais pas le...
Carlos Alcaraz : « La plupart du temps, je ne connais pas le prize money des tournois »

Jean Muller
Par Jean Muller

Interrogé par Marca au sujet du prize money extra­va­gant distribué à Ryad, Carlos Alcaraz a expliqué que ce n’était pas vrai­ment un de ses préoccupations. 

« J’ai quand même l’im­pres­sion que l’on accorde du crédit à pas mal de tour­nois qui ne le méritent pas toujours. C’est mon avis. La plupart du temps, je ne connais pas le prize money qui est en jeu, même si, par exemple, je le savais pour l’US Open cette année mais il faut dire il s’agis­sait d’un montant record dans l’his­toire de notre sport »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 12:39

