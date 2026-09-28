Star de cette 9e édition de la Laver Cup qui a eu lieu ce week‐end à Londres, Carlos Alcaraz n’a cessé de vanter les bien­faits et mérites de la compé­ti­tion créée par Roger Federer. Une véri­table aubaine pour le Suisse, qui n’au­rait pas pu trouver meilleur candidat que l’Espagnol pour promou­voir son évènement.

« Je trouve que c’est un format vrai­ment unique et spécial, et j’adore en faire partie », a déclaré Carlos Alcaraz en confé­rence de presse après la victoire de la Team Europe, ce dimanche, à Londres. « Chaque fois que j’entre sur un court, j’apprécie plei­ne­ment ce moment, car c’est diffé­rent quand on joue avec ces gars‐là. Quand c’est une compé­ti­tion par équipes, tout change complè­te­ment : on joue pour son équipe, pour ses coéqui­piers, pour les joueurs qui nous soutiennent depuis le banc et depuis les tribunes. Et c’est génial. Évidemment, avoir derrière soi un grand capi­taine et un excellent vice‐capitaine tout au long du tournoi, c’est fantas­tique. J’adore faire partie de cette aven­ture et ça m’aide à retrouver la joie de jouer. Cela m’aide aussi beau­coup à retrouver mon meilleur tennis quand je suis sur le court et ça m’aide énor­mé­ment pour le prochain tournoi. C’est ce que ce genre d’événements m’apporte. »