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Carlos Alcaraz, l’am­bas­sa­deur parfait pour Roger Federer : « J’adore faire partie de cette aven­ture. C’est un format vrai­ment unique et spécial. Ce genre d’événements m’apporte beaucoup »

Par
Thomas S
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Star de cette 9e édition de la Laver Cup qui a eu lieu ce week‐end à Londres, Carlos Alcaraz n’a cessé de vanter les bien­faits et mérites de la compé­ti­tion créée par Roger Federer. Une véri­table aubaine pour le Suisse, qui n’au­rait pas pu trouver meilleur candidat que l’Espagnol pour promou­voir son évènement. 

« Je trouve que c’est un format vrai­ment unique et spécial, et j’adore en faire partie », a déclaré Carlos Alcaraz en confé­rence de presse après la victoire de la Team Europe, ce dimanche, à Londres. « Chaque fois que j’entre sur un court, j’apprécie plei­ne­ment ce moment, car c’est diffé­rent quand on joue avec ces gars‐là. Quand c’est une compé­ti­tion par équipes, tout change complè­te­ment : on joue pour son équipe, pour ses coéqui­piers, pour les joueurs qui nous soutiennent depuis le banc et depuis les tribunes. Et c’est génial. Évidemment, avoir derrière soi un grand capi­taine et un excellent vice‐capitaine tout au long du tournoi, c’est fantas­tique. J’adore faire partie de cette aven­ture et ça m’aide à retrouver la joie de jouer. Cela m’aide aussi beau­coup à retrouver mon meilleur tennis quand je suis sur le court et ça m’aide énor­mé­ment pour le prochain tournoi. C’est ce que ce genre d’événements m’apporte. »

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 14:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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