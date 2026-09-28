Star de cette 9e édition de la Laver Cup qui a eu lieu ce week‐end à Londres, Carlos Alcaraz n’a cessé de vanter les bienfaits et mérites de la compétition créée par Roger Federer. Une véritable aubaine pour le Suisse, qui n’aurait pas pu trouver meilleur candidat que l’Espagnol pour promouvoir son évènement.
« Je trouve que c’est un format vraiment unique et spécial, et j’adore en faire partie », a déclaré Carlos Alcaraz en conférence de presse après la victoire de la Team Europe, ce dimanche, à Londres. « Chaque fois que j’entre sur un court, j’apprécie pleinement ce moment, car c’est différent quand on joue avec ces gars‐là. Quand c’est une compétition par équipes, tout change complètement : on joue pour son équipe, pour ses coéquipiers, pour les joueurs qui nous soutiennent depuis le banc et depuis les tribunes. Et c’est génial. Évidemment, avoir derrière soi un grand capitaine et un excellent vice‐capitaine tout au long du tournoi, c’est fantastique. J’adore faire partie de cette aventure et ça m’aide à retrouver la joie de jouer. Cela m’aide aussi beaucoup à retrouver mon meilleur tennis quand je suis sur le court et ça m’aide énormément pour le prochain tournoi. C’est ce que ce genre d’événements m’apporte. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 14:47