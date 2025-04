Après un ras le bol collectif, 20 des meilleurs joueurs de tennis ont signé une lettre reven­di­quant une répar­ti­tion pécu­niaire plus juste sur les tour­nois du Grand Chelem. Parmi ces gros noms du circuit, figure celui de Carlos Alcaraz, révélé après un entre­tien réalisé par Marca.

« Le tennis est un sport bien rému­néré, mais il peut toujours être amélioré car il y a un pour­cen­tage qui peut être augmenté pour le circuit et les joueurs. Il doit être juste. Si nous donnons le spec­tacle pour que les fans appré­cient et paient le billet pour nous voir, alors le pour­cen­tage doit être simi­laire à ce que nous méri­tons. Et c’est pour­quoi nous nous sommes réunis. »