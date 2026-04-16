Visiblement assez soucieux, Carlos Alcaraz n’a pas cependant préciser la nature exacte de sa blessure au poignet. Cette situation n’est pas très rassurante car il n’a pas évoqué non plus une date possible pour son retour sur les courts.
« La vérité, c’est que c’est étrange et difficile de m’asseoir ici pour la deuxième fois, parce que je l’ai déjà fait auparavant, et d’annoncer que je ne pourrai pas continuer dans le tournoi. Comme tous ont pu le voir hier dans le match, après un retour de service, j’ai senti que mon poignet avait lâché et j’ai commencé à ressentir une gêne qui, peu à peu, a augmenté pendant le match. Comme je l’ai dit hier, je maintiens mes propos : c’était une situation que je pensais avoir déjà ressentie auparavant et qui ne s’aggraverait pas, que c’était simplement un inconfort dû à l’effort de toute la semaine, mais j’ai vu les examens d’aujourd’hui et c’est une blessure un peu plus sérieuse que ce que tout le monde attendait »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 08:05