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Carlos Alcaraz : « Les examens confirment que c’est une bles­sure un peu plus sérieuse que ce que tout le monde attendait »

Par
Laurent Trupiano
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Visiblement assez soucieux, Carlos Alcaraz n’a pas cepen­dant préciser la nature exacte de sa bles­sure au poignet. Cette situa­tion n’est pas très rassu­rante car il n’a pas évoqué non plus une date possible pour son retour sur les courts.

« La vérité, c’est que c’est étrange et diffi­cile de m’as­seoir ici pour la deuxième fois, parce que je l’ai déjà fait aupa­ra­vant, et d’an­noncer que je ne pourrai pas conti­nuer dans le tournoi. Comme tous ont pu le voir hier dans le match, après un retour de service, j’ai senti que mon poignet avait lâché et j’ai commencé à ressentir une gêne qui, peu à peu, a augmenté pendant le match. Comme je l’ai dit hier, je main­tiens mes propos : c’était une situa­tion que je pensais avoir déjà ressentie aupa­ra­vant et qui ne s’ag­gra­ve­rait pas, que c’était simple­ment un incon­fort dû à l’ef­fort de toute la semaine, mais j’ai vu les examens d’au­jourd’hui et c’est une bles­sure un peu plus sérieuse que ce que tout le monde attendait »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 08:05

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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