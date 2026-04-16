Visiblement assez soucieux, Carlos Alcaraz n’a pas cepen­dant préciser la nature exacte de sa bles­sure au poignet. Cette situa­tion n’est pas très rassu­rante car il n’a pas évoqué non plus une date possible pour son retour sur les courts.

« La vérité, c’est que c’est étrange et diffi­cile de m’as­seoir ici pour la deuxième fois, parce que je l’ai déjà fait aupa­ra­vant, et d’an­noncer que je ne pourrai pas conti­nuer dans le tournoi. Comme tous ont pu le voir hier dans le match, après un retour de service, j’ai senti que mon poignet avait lâché et j’ai commencé à ressentir une gêne qui, peu à peu, a augmenté pendant le match. Comme je l’ai dit hier, je main­tiens mes propos : c’était une situa­tion que je pensais avoir déjà ressentie aupa­ra­vant et qui ne s’ag­gra­ve­rait pas, que c’était simple­ment un incon­fort dû à l’ef­fort de toute la semaine, mais j’ai vu les examens d’au­jourd’hui et c’est une bles­sure un peu plus sérieuse que ce que tout le monde attendait »