En l’absence de Carlos Alcaraz, éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une blessure au poignet droit, Jannik Sinner continue d’écrire l’histoire. L’Italien est devenu le plus jeune joueur à remporter t tous les Masters 1000, a connu une immense déception à Roland‐Garros, mais a immédiatement rebondi en conservant son titre à Wimbledon.
Pour Vincenzo Santopadre, ancien entraîneur de Matteo Berrettini et de Luca Van Assche, désormais dans l’équipe de Lorenzo Sonego, les performances du numéro 1 mondial ne doivent pas être minimisées malgré l’absence de son principal rival.
« J’entends déjà certains objecter : ‘Mais Alcaraz n’était pas là’. Carlos manque à tout le monde, et surtout à Jannik, qui ne parvient à donner le meilleur de lui‐même que lorsqu’il l’affronte. Ce n’est pas un argument qui doit nous préoccuper. Il faut féliciter Sinner pour sa régularité, son sang‐froid et les grands progrès qu’il a réalisés au service », a souligné le coach italien dans des propos relayés par OA Sport.
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 14:18