En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, éloigné des courts depuis le mois d’avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Jannik Sinner continue d’écrire l’his­toire. L’Italien est devenu le plus jeune joueur à remporter t tous les Masters 1000, a connu une immense décep­tion à Roland‐Garros, mais a immé­dia­te­ment rebondi en conser­vant son titre à Wimbledon.

Pour Vincenzo Santopadre, ancien entraî­neur de Matteo Berrettini et de Luca Van Assche, désor­mais dans l’équipe de Lorenzo Sonego, les perfor­mances du numéro 1 mondial ne doivent pas être mini­mi­sées malgré l’ab­sence de son prin­cipal rival.

« J’entends déjà certains objecter : ‘Mais Alcaraz n’était pas là’. Carlos manque à tout le monde, et surtout à Jannik, qui ne parvient à donner le meilleur de lui‐même que lorsqu’il l’affronte. Ce n’est pas un argu­ment qui doit nous préoc­cuper. Il faut féli­citer Sinner pour sa régu­la­rité, son sang‐froid et les grands progrès qu’il a réalisés au service », a souligné le coach italien dans des propos relayés par OA Sport.