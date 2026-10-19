« Je dirais qu’il a eu un peu de chance », avait déclaré Carlos Alcaraz après sa défaite contre Zizou Bergs au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.
Invité à revenir sur les propos de l’Espagnol en marge de sa participation à l’ATP 250 de Bruxelles, le Belge a tenu à désamorcer une éventuelle polémique.
« Il ne faut jamais prendre au pied de la lettre les mots qui sont dits par un joueur dans une conférence de presse. Parfois les questions peuvent être un peu manipulatrices. Je ne m’inquiète pas trop de ces déclarations. Ce que je retiens, c’est cette superbe victoire, mais aussi les autres avant de le défier. Cela m’a apporté de la confiance. Je poursuis mon processus, c’est bien de battre des joueurs de ce calibre. Je construis ma carrière », a déclaré Zizou Bergs dans des propos rapportés par la DHnet.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 19:51