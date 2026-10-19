« Je dirais qu’il a eu un peu de chance », avait déclaré Carlos Alcaraz après sa défaite contre Zizou Bergs au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Invité à revenir sur les propos de l’Espagnol en marge de sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 de Bruxelles, le Belge a tenu à désa­morcer une éven­tuelle polémique.

« Il ne faut jamais prendre au pied de la lettre les mots qui sont dits par un joueur dans une confé­rence de presse. Parfois les ques­tions peuvent être un peu mani­pu­la­trices. Je ne m’in­quiète pas trop de ces décla­ra­tions. Ce que je retiens, c’est cette superbe victoire, mais aussi les autres avant de le défier. Cela m’a apporté de la confiance. Je pour­suis mon processus, c’est bien de battre des joueurs de ce calibre. Je construis ma carrière », a déclaré Zizou Bergs dans des propos rapportés par la DHnet.