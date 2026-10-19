Accueil ATP

Carlos Alcaraz mauvais joueur ? Zizou Bergs lui répond : « Je ne m’in­quiète pas trop de ces déclarations »

Par
Thomas S
-
606
United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

« Je dirais qu’il a eu un peu de chance », avait déclaré Carlos Alcaraz après sa défaite contre Zizou Bergs au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Invité à revenir sur les propos de l’Espagnol en marge de sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 de Bruxelles, le Belge a tenu à désa­morcer une éven­tuelle polémique. 

« Il ne faut jamais prendre au pied de la lettre les mots qui sont dits par un joueur dans une confé­rence de presse. Parfois les ques­tions peuvent être un peu mani­pu­la­trices. Je ne m’in­quiète pas trop de ces décla­ra­tions. Ce que je retiens, c’est cette superbe victoire, mais aussi les autres avant de le défier. Cela m’a apporté de la confiance. Je pour­suis mon processus, c’est bien de battre des joueurs de ce calibre. Je construis ma carrière », a déclaré Zizou Bergs dans des propos rapportés par la DHnet.

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 19:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥