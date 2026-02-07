Devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, son premier sacre à Melbourne, Carlos Alcaraz a prévu de se faire un nouveau tatouage, comme il a l’habitude de le faire après chaque grand succès.
Le numéro 1 mondial porte déjà sur sa cheville gauche une Tour Eiffel en souvenir de son premier titre à Roland‑Garros, ainsi qu’une Statue de la Liberté accompagnée du pont de Brooklyn sur le bras gauche, en hommage à l’US Open.
Lors d’une interview accordée à Marca, l’Espagnol de 22 ans a été interrogé sur l’avis de ses parents à ce sujet.
Question : « Vos parents s’inquiètent‐ils que vous finissiez par avoir plus de tatouages sur le corps que Sergio Ramos ? »
Alcaraz : « Non, pas du tout, car je choisis des endroits discrets. Je ne vais pas me faire tatouer le visage, ni le milieu du quadriceps, ni rien de ce genre. Et ce sont des tatouages relativement petits, de taille moyenne. C’est pourquoi ils ne s’inquiètent pas. Tout est sous contrôle. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 13:14