Devenu le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem grâce à sa victoire contre Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, son premier sacre à Melbourne, Carlos Alcaraz a prévu de se faire un nouveau tatouage, comme il a l’habitude de le faire après chaque grand succès.

Le numéro 1 mondial porte déjà sur sa cheville gauche une Tour Eiffel en souvenir de son premier titre à Roland‑Garros, ainsi qu’une Statue de la Liberté accom­pa­gnée du pont de Brooklyn sur le bras gauche, en hommage à l’US Open.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, l’Espagnol de 22 ans a été inter­rogé sur l’avis de ses parents à ce sujet.

Question : « Vos parents s’inquiètent‐ils que vous finis­siez par avoir plus de tatouages sur le corps que Sergio Ramos ? »

Alcaraz : « Non, pas du tout, car je choisis des endroits discrets. Je ne vais pas me faire tatouer le visage, ni le milieu du quadri­ceps, ni rien de ce genre. Et ce sont des tatouages rela­ti­ve­ment petits, de taille moyenne. C’est pour­quoi ils ne s’in­quiètent pas. Tout est sous contrôle. »