Carlos Alcaraz a pris sa revanche hier face à Botic van de Zandschulp, qui avait été son bour­reau à l’US Open 2024. Mais cette victoire s’est construite dans la diffi­culté, et l’Espagnol est revenu en confé­rence de presse sur un problème qu’il aime­rait que l’ATP résolve le plus rapi­de­ment possible.

« Je pense que l’année dernière, il y a eu beau­coup de blessés, beau­coup de joueurs avec des problèmes au coude ou à l’épaule. Il faut que quelque chose change. Je sais qu’ils le feront. Chaque semaine, prati­que­ment chaque semaine, nous avons des balles diffé­rentes, des condi­tions diffé­rentes, donc c’est compliqué de s’y adapter. J’ai eu un bon entraî­ne­ment pour m’adapter, mais c’était dur. Avec de nouvelles balles, tout semble aller très vite… et après deux ou trois échanges, la balle devient très grosse et c’est un peu diffi­cile de jouer de manière agres­sive avec. Mais je ne veux pas me plaindre, je pense que malgré tout, on peut montrer un bon niveau de tennis. »