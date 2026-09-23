« Carlos Alcaraz est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », a déclarait notamment Patrick Mouratoglou.
Depuis Londres, où il va participer du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup, l’Espagnol s’est à nouveau exprimé sur sa réaction à Flushing Meadows.
« J’ai été absent pendant cinq mois sans disputer le moindre match officiel. J’ai beaucoup souffert durant cette période, je n’étais pas sûr de pouvoir revenir à temps pour l’US Open. Je ne savais pas si j’allais pouvoir jouer normalement, si j’allais ressentir la douleur de ma blessure. Pouvoir disputer quatre matchs à un bon niveau, puis ce quart de finale contre Ben (perdu au super tie‐break) c’était un vrai cadeau. J’ai savouré chaque instant. J’ai souffert, mais j’ai pris un immense plaisir. C’est pour ça que j’ai souri en quittant le court. Cette sensation m’avait tellement manqué », a expliqué Carlos Alcaraz dans des propos relayés sur le site officiel de la compétition.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 19:35