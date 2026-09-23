« Carlos Alcaraz est sorti de sa défaite à l’US Open en disant qu’il était content. Je n’y crois pas. Les joueurs qui font semblant de se moquer d’une défaite, je pense qu’ils mentent », a décla­rait notam­ment Patrick Mouratoglou.

Depuis Londres, où il va parti­ciper du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup, l’Espagnol s’est à nouveau exprimé sur sa réac­tion à Flushing Meadows.

« J’ai été absent pendant cinq mois sans disputer le moindre match offi­ciel. J’ai beau­coup souf­fert durant cette période, je n’étais pas sûr de pouvoir revenir à temps pour l’US Open. Je ne savais pas si j’al­lais pouvoir jouer norma­le­ment, si j’al­lais ressentir la douleur de ma bles­sure. Pouvoir disputer quatre matchs à un bon niveau, puis ce quart de finale contre Ben (perdu au super tie‐break) c’était un vrai cadeau. J’ai savouré chaque instant. J’ai souf­fert, mais j’ai pris un immense plaisir. C’est pour ça que j’ai souri en quit­tant le court. Cette sensa­tion m’avait telle­ment manqué », a expliqué Carlos Alcaraz dans des propos relayés sur le site offi­ciel de la compé­ti­tion.