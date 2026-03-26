Pour ceux qui ne le savent pas encore, We Love Tennis s’est lancé depuis plusieurs années dans l’aven­ture du padel, avec notam­ment la créa­tion d’une marque textile, Padel Mon Amour.

Si ce sport reste radi­ca­le­ment diffé­rent du tennis en termes d’ef­fort et de tech­nique, la proxi­mité entre ces deux disci­plines de raquette reste malgré tout impor­tante. De nombreux cham­pions de tennis, anciens ou actuels, se sont d’ailleurs déjà essayés au padel.

Et en tant qu’Espagnol, Carlos Alcaraz est forcé­ment concerné d’au­tant que l’un de ses compa­triotes, Arturo Coello, est actuel­le­ment en tête du clas­se­ment mondial aux côtés de son parte­naire argentin, Augustin Tapia.

Alors que la première étape du Premier Padel P1 se tient actuel­le­ment à Miami, Carlitos en a profité pour assister à un match suite à son élimi­na­tion du Masters 1000 flori­dien. Et le numéro 1 mondial était d’hu­meur taquine au moment d’échanger avec le président de la Fédération Internationale de Padel (FIP).

« Je me suis mis au padel ces derniers temps … Sinner et moi contre Coello et Tapia au padel ? On gagne, sans aucun doute », a lâché tout sourire Alcaraz avant d’énu­mérer les joueurs de tennis actuels capables de performer au padel. « Certainement quel­qu’un avec un bon toucher de balle, par exemple Dimitrov. Mais aussi Zverev, peut‐être aussi grâce à sa taille et à ses smashs. »