Pour ceux qui ne le savent pas encore, We Love Tennis s’est lancé depuis plusieurs années dans l’aventure du padel, avec notamment la création d’une marque textile, Padel Mon Amour.
Si ce sport reste radicalement différent du tennis en termes d’effort et de technique, la proximité entre ces deux disciplines de raquette reste malgré tout importante. De nombreux champions de tennis, anciens ou actuels, se sont d’ailleurs déjà essayés au padel.
Et en tant qu’Espagnol, Carlos Alcaraz est forcément concerné d’autant que l’un de ses compatriotes, Arturo Coello, est actuellement en tête du classement mondial aux côtés de son partenaire argentin, Augustin Tapia.
Alors que la première étape du Premier Padel P1 se tient actuellement à Miami, Carlitos en a profité pour assister à un match suite à son élimination du Masters 1000 floridien. Et le numéro 1 mondial était d’humeur taquine au moment d’échanger avec le président de la Fédération Internationale de Padel (FIP).
« Je me suis mis au padel ces derniers temps … Sinner et moi contre Coello et Tapia au padel ? On gagne, sans aucun doute », a lâché tout sourire Alcaraz avant d’énumérer les joueurs de tennis actuels capables de performer au padel. « Certainement quelqu’un avec un bon toucher de balle, par exemple Dimitrov. Mais aussi Zverev, peut‐être aussi grâce à sa taille et à ses smashs. »
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 17:49