Carlos Alcaraz : « Nadal méri­tait de rece­voir ce cadeau. Posséder un tel objet est une chose que très peu de gens peuvent se permettre »

Jean Muller
Jean Muller

Le journal Marca a eu l’op­por­tu­nité de s’en­tre­tenir avec Carlos Alcaraz avant son entrée en lice sur le Six Kings Slam. Carlitos en a profité pour rendre encore un vif hommage à son idole de toujours, un certain Rafael Nadal.

Il est revenu sur le cadeau un peu extra­va­gant qu’a­vait offert les orga­ni­sa­teurs à Rafa lors de la première édition de cette exhi­bi­tion tant décriée.

« Nadal méri­tait la raquette en or, mais pas moi pour le moment ; c’est quelque chose que mérite très peu de gens. On verra bien s’ils me l’offrent un jour. Évidemment, j’ai­me­rais bien, car c’est un beau souvenir, un beau cadeau. Il l’a mérité, et moi pas pour le moment. On verra dans quelques années. Mais posséder une telle raquette est une chose que très peu de gens peuvent se permettre. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 09:18

