Alors que Carlos Alcaraz n’a pas rassuré ses fans en appa­rais­sant avec un bandage au niveau du poignet droit lors de sa présence à New‐York ce dimanche pour la finale de la Coupe du Monde, de nouvelles images viennent encore de jeter un froid sur les espoirs de le voir bientôt de retour sur les courts.

Sur la vidéo ci‐dessous, on peut en effet voir l’Espagnol faire un exer­cice de réédu­ca­tion sur un bateau avec l’un de ses amis. Et au vu de la mobi­lité de Carlitos sur cette partie du corps blessée depuis le 15 avril dernier, on espère que ces images remontent à plusieurs semaines, comme le soulignent d’ailleurs nos confrères de Tennis Legend.

Elle date de quand cette vidéo ? Car il n’y a pas un cas où il joue Cincinnati et l’US Open là. https://t.co/cv0a3jX8yo — Tennis Legend (@TennisLegende) July 21, 2026

« Elle date de quand cette vidéo ? Car il n’y a pas un cas où il joue Cincinnati et l’US Open là. »

Pour rappel, le septuple vain­queur en Grand Chelem doit norma­le­ment reprendre la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août). Ce qui lui laisse en théorie moins d’un mois avant son premier match officiel.