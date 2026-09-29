Jannik Sinner manque vraiment à Carlos Alcaraz.
Après avoir déjà exprimé son impatience concernant le retour de son grand rival, forfait pour l’ATP 500 de Pékin qui débute dès demain (mercredi), l’Espagnol, de nouveau interrogé sur l’Italien après sa victoire de son équipe, la Team Europe, sur la Laver Cup, a de nouveau insisté là‐dessus.
🥹 El mensaje de Carlos Alcaraz para Jannik Sinner :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 28, 2026
🗣️ « Se vienen torneos importantes y quiero desearle una pronta recuperación. Ojalá lo vea pronto en el circuito, ya estoy echando de menos jugar contra él. A ver si ocurre lo antes posible ». pic.twitter.com/zx7A8uHQAB
« Des tournois importants approchent et je tiens à lui souhaiter un prompt rétablissement. J’espère le revoir bientôt sur le circuit, j’ai déjà hâte de jouer contre lui. Espérons que ce soit le plus tôt possible », a déclaré l’actuel 3e mondial qui pourrait avoir cette opportunité lors du Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre), à condition évidemment que Jannik soit suffisamment prêt.
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 10:08