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Carlos Alcaraz ne lâche pas Jannik Sinner : « J’espère le revoir bientôt sur le circuit car j’ai hâte de jouer contre lui »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner manque vrai­ment à Carlos Alcaraz.

Après avoir déjà exprimé son impa­tience concer­nant le retour de son grand rival, forfait pour l’ATP 500 de Pékin qui débute dès demain (mercredi), l’Espagnol, de nouveau inter­rogé sur l’Italien après sa victoire de son équipe, la Team Europe, sur la Laver Cup, a de nouveau insisté là‐dessus. 

​« Des tour­nois impor­tants approchent et je tiens à lui souhaiter un prompt réta­blis­se­ment. J’espère le revoir bientôt sur le circuit, j’ai déjà hâte de jouer contre lui. Espérons que ce soit le plus tôt possible », a déclaré l’ac­tuel 3e mondial qui pour­rait avoir cette oppor­tu­nité lors du Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre), à condi­tion évidem­ment que Jannik soit suffi­sam­ment prêt. 

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 10:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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