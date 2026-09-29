Jannik Sinner manque vrai­ment à Carlos Alcaraz.

Après avoir déjà exprimé son impa­tience concer­nant le retour de son grand rival, forfait pour l’ATP 500 de Pékin qui débute dès demain (mercredi), l’Espagnol, de nouveau inter­rogé sur l’Italien après sa victoire de son équipe, la Team Europe, sur la Laver Cup, a de nouveau insisté là‐dessus.

🥹 El mensaje de Carlos Alcaraz para Jannik Sinner :



​🗣️ « Se vienen torneos impor­tantes y quiero desearle una pronta recu­pe­ra­ción. Ojalá lo vea pronto en el circuito, ya estoy echando de menos jugar contra él. A ver si ocurre lo antes posible ». pic.twitter.com/zx7A8uHQAB — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 28, 2026

​« Des tour­nois impor­tants approchent et je tiens à lui souhaiter un prompt réta­blis­se­ment. J’espère le revoir bientôt sur le circuit, j’ai déjà hâte de jouer contre lui. Espérons que ce soit le plus tôt possible », a déclaré l’ac­tuel 3e mondial qui pour­rait avoir cette oppor­tu­nité lors du Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre), à condi­tion évidem­ment que Jannik soit suffi­sam­ment prêt.