Alors qu’il a dû composer avec une gêne à la cuisse à Turin, où il a remporté le Masters pour la première fois, Carlos Alcaraz ne va pas pouvoir se reposer tout de suite.
Déjà vainqueur ces dernières semaines de l’ATP 500 de Vienne, du Masters 1000 de Paris et donc des ATP Finals, l’Espagnol a un dernier objectif et pas des moindres en 2026 : la Coupe Davis.
Le septuple lauréat en Grand Chelem a confirmé sa présence à Bologne cette semaine pour les phases finales.
« La Coupe Davis est tout aussi importante pour moi. Je vais faire tout mon possible pour aider l’équipe. J’attends cette semaine avec beaucoup d’impatience. Je pense que ça peut être une semaine formidable pour nous. »
Un soulagement pour l’Espagne et son capitaine, David Ferrer.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.