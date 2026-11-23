Alors qu’il a dû composer avec une gêne à la cuisse à Turin, où il a remporté le Masters pour la première fois, Carlos Alcaraz ne va pas pouvoir se reposer tout de suite.

Déjà vain­queur ces dernières semaines de l’ATP 500 de Vienne, du Masters 1000 de Paris et donc des ATP Finals, l’Espagnol a un dernier objectif et pas des moindres en 2026 : la Coupe Davis.

Le septuple lauréat en Grand Chelem a confirmé sa présence à Bologne cette semaine pour les phases finales.

« La Coupe Davis est tout aussi impor­tante pour moi. Je vais faire tout mon possible pour aider l’équipe. J’attends cette semaine avec beau­coup d’im­pa­tience. Je pense que ça peut être une semaine formi­dable pour nous. »

🚨 ¡Carlos Alcaraz confirmó su presencia en la Finales de la Copa Davis !



🗣 « La Copa Davis es igual de impor­tante para mí. Intentaré hacer todo lo posible para ayudar al equipo. Estoy muy ansioso por esa semana. Creo que puede ser una semana hermosa para noso­tros” https://t.co/Nuf26pxVn0 pic.twitter.com/wWgPT4ZPss — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 22, 2026

Un soula­ge­ment pour l’Espagne et son capi­taine, David Ferrer.