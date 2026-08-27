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Carlos Alcaraz n’en revient pas : « C’était un peu comme disputer la finale d’un Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis quatre mois et demi en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà disputé le double mixte aux côtés de Serena Williams.

L’Espagnol et l’Américaine ont d’abord décroché une victoire avant de s’incliner en quarts de finale face à Flavio Cobolli et Belinda Bencic.

Une expé­rience parti­cu­liè­re­ment stres­sante pour Carlos Alcaraz, qui a pour­tant déjà remporté sept titres du Grand Chelem et disputé une finale olym­pique. Malgré son palmarès, le jeune Espagnol n’a pas échappé à la pres­sion au moment de partager le court avec la « queen ». 

« J’étais vrai­ment nerveux au début, donc j’ai ressenti la pres­sion. C’était un peu comme disputer la finale d’un Grand Chelem. Pour moi, c’était une expé­rience incroyable, j’ai adoré ça et j’ai savouré chaque seconde. Pour moi, c’était un privi­lège », a confié le joueur de 23 ans dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le jeudi 27 août 2026 à 13:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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