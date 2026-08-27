Absent depuis quatre mois et demi en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà disputé le double mixte aux côtés de Serena Williams.

L’Espagnol et l’Américaine ont d’abord décroché une victoire avant de s’incliner en quarts de finale face à Flavio Cobolli et Belinda Bencic.

Une expé­rience parti­cu­liè­re­ment stres­sante pour Carlos Alcaraz, qui a pour­tant déjà remporté sept titres du Grand Chelem et disputé une finale olym­pique. Malgré son palmarès, le jeune Espagnol n’a pas échappé à la pres­sion au moment de partager le court avec la « queen ».

« J’étais vrai­ment nerveux au début, donc j’ai ressenti la pres­sion. C’était un peu comme disputer la finale d’un Grand Chelem. Pour moi, c’était une expé­rience incroyable, j’ai adoré ça et j’ai savouré chaque seconde. Pour moi, c’était un privi­lège », a confié le joueur de 23 ans dans des propos relayés par Punto de Break.