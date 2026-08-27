Absent depuis quatre mois et demi en raison d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz fait son grand retour à l’US Open, où il a déjà disputé le double mixte aux côtés de Serena Williams.
L’Espagnol et l’Américaine ont d’abord décroché une victoire avant de s’incliner en quarts de finale face à Flavio Cobolli et Belinda Bencic.
Une expérience particulièrement stressante pour Carlos Alcaraz, qui a pourtant déjà remporté sept titres du Grand Chelem et disputé une finale olympique. Malgré son palmarès, le jeune Espagnol n’a pas échappé à la pression au moment de partager le court avec la « queen ».
« J’étais vraiment nerveux au début, donc j’ai ressenti la pression. C’était un peu comme disputer la finale d’un Grand Chelem. Pour moi, c’était une expérience incroyable, j’ai adoré ça et j’ai savouré chaque seconde. Pour moi, c’était un privilège », a confié le joueur de 23 ans dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 13:15