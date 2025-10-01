Après sa victoire à Tokyo, Carlos Alcaraz a poussé un vrai coup de gueule au sujet des cadences imposées par le calendrier. Le joueur espagnol a clairement expliqué qu’il allait un peu oublier les règles dans le futur pour se préserver physiquement et mentalement.
« Pour être honnête, je dois envisager à l’avenir de sauter certains tournois obligatoires juste pour maintenir ma condition physique et rester en bonne forme. Évidemment, il ne s’agit pas seulement de la condition physique. Je pense que mentalement, c’est aussi très exigeant, jouer autant de tournois obligatoires à la suite ou jouer autant de tournois sans avoir de jours pour se reposer mentalement. Je vais envisager de sauter certains tournois obligatoires pour mon pbien‐être mental. Je suis d’accord avec Iga et je pense que beaucoup de joueurs vont faire de même »
