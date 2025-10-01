Après sa victoire à Tokyo, Carlos Alcaraz a poussé un vrai coup de gueule au sujet des cadences impo­sées par le calen­drier. Le joueur espa­gnol a clai­re­ment expliqué qu’il allait un peu oublier les règles dans le futur pour se préserver physi­que­ment et mentalement.

« Pour être honnête, je dois envi­sager à l’avenir de sauter certains tour­nois obli­ga­toires juste pour main­tenir ma condi­tion physique et rester en bonne forme. Évidemment, il ne s’agit pas seule­ment de la condi­tion physique. Je pense que menta­le­ment, c’est aussi très exigeant, jouer autant de tour­nois obli­ga­toires à la suite ou jouer autant de tour­nois sans avoir de jours pour se reposer menta­le­ment. Je vais envi­sager de sauter certains tour­nois obli­ga­toires pour mon pbien‐être mental. Je suis d’ac­cord avec Iga et je pense que beau­coup de joueurs vont faire de même »