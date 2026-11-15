Carlos Alcaraz est bien évidemment le grand favori de cette édition 2026 des ATP Finals, après son titre décroché à Paris la semaine dernière.
Interrogé par de nombreux médias italiens en marge du début du tournoi, l’Espagnol a expliqué qu’il comprenait la langue, mais qu’il ne parvenait pas encore à la parler. Il a pourtant essayé de l’apprendre grâce à la célèbre application Duolingo et son emblématique petit oiseau vert, sans grand succès pour le moment. Selon lui, l’apprentissage est trop difficile, même s’il adore cette langue.
« Je comprends l’italien, mais je ne sais pas le parler. Vous savez, j’ai essayé de l’apprendre avec Duolingo il y a quelques mois. » a déclaré Carlos Alcaraz.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 11:21