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Carlos Alcaraz n’est pas Novak Djokovic : « Je comprends l’italien, mais je ne sais pas le parler. J’ai essayé de l’apprendre avec Duolingo il y a quelques mois »

Par
Antoine Trupiano
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Carlos Alcaraz est bien évidem­ment le grand favori de cette édition 2026 des ATP Finals, après son titre décroché à Paris la semaine dernière.

Interrogé par de nombreux médias italiens en marge du début du tournoi, l’Espagnol a expliqué qu’il compre­nait la langue, mais qu’il ne parve­nait pas encore à la parler. Il a pour­tant essayé de l’apprendre grâce à la célèbre appli­ca­tion Duolingo et son emblé­ma­tique petit oiseau vert, sans grand succès pour le moment. Selon lui, l’apprentissage est trop diffi­cile, même s’il adore cette langue.

« Je comprends l’italien, mais je ne sais pas le parler. Vous savez, j’ai essayé de l’apprendre avec Duolingo il y a quelques mois. » a déclaré Carlos Alcaraz.

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 11:21

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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