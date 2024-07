Interrogé sur la concur­rence sur le circuit depuis son deuxième sacre d’af­filée à Wimbledon, Carlos Alcaraz a clai­re­ment iden­tifié Jannik Sinner.

Et le joueur espa­gnol a bien l’in­ten­tion d’aller récu­pérer la place de numéro 1 mondial alors qu’il n’est qu’à 1110 points de l’Italien.

« Pour moi, Sinner est le joueur le plus régu­lier. Il a remporté un Grand Chelem. Il a atteint, à l’ex­cep­tion de ce tournoi, les demi‐finales dans tous les tour­nois qu’il a disputés. Il mérite d’être encore dans cette posi­tion. J’ai gagné de grands tour­nois, espé­rons qu’il continue et nous verrons à la fin de l’année qui est le plus haut. »