Carlos Alcaraz et Netflix ont annoncé la sortie du docu­men­taire « Carlos Alcaraz, My Way » le 23 avril prochain. En atten­dant, un court extrait vient d’être révélé sur les réseaux sociaux. On y découvre la chambre de ‘Carlitos’, où il range notam­ment ses trophées, mais aussi ses paires de chaus­sures, sa deuxième passion.

« Après chaque tournoi, c’est mon endroit. C’est mon coin tran­quille. C’est ici que je pratique mon hobby, une passion : les baskets, comme vous pouvez le voir. J’ai besoin de plus d’es­pace. C’est assez petit, mais je m’en sors. Et pour ceux qui me demandent : ‘Où ranges‐tu tes trophées ?’ Eh bien, ici. J’en ai quelques‐uns impor­tants. Celui‐ci date de l’US Open 2022. Wimbledon aussi, bien sûr. Celui‐ci est génial. Tous les cham­pions sont là, et soudain, je suis là, vous voyez ? On se dit : ‘Mais qu’est‐ce qui se passe ?’ La joie de gagner Wimbledon, réservée à une poignée de vrais génies. Je me consi­dère comme une personne normale… Mais ce que j’ai­me­rais vrai­ment, c’est être le meilleur de l’his­toire. »

De quoi se préparer un peu pour le docu­men­taire complet, qui sera sans doute très intéressant.