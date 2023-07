Construit sur le modèle de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a avoué qu’il avait quelques fois du mal à accepter son nouveau statut et notam­ment les « privi­lèges » qui accom­pagnent la vie d’un joueur devenu star. C’est ce qu’il a expliqué à nos confrères espa­gnols comme le rapporte Clay Magazine.

« J’ai l’oc­ca­sion de voyager de temps en temps dans des avions privés, sur des vols avec mon entou­rage. Mais parfois, je me sens gêné de me retrouver dans une situa­tion où l’on porte ma valise, alors que je peux la porter moi‐même. Ou encore ces joueurs dont je vois que l’en­traî­neur porte leur sac de raquette…. Jusqu’à récem­ment, j’ap­por­tais moi‐même les raquettes au cordeur et je les cher­chais aussi une fois qu’elles étaient prêtes. Ce sont ces détails qui rendent une personne humble, terre à terre. »