On ne sait pas si Carlos Alcaraz dit cela pour s’en­lever de la pres­sion ou s’il le pense du plus profond de son être, mais il a le mérite de rester droit dans ses bottes.

De passage au micro de Tennis Channel après son sacre sur le Masters de Turin ce dimanche, le prodige espa­gnol a une nouvelle fois clai­re­ment expliqué que son objectif dans le tennis était unique­ment de prendre du plaisir et d’en donner aux autres. Rien de plus.

« Bien sûr, je savais que si je gagnais ce tournoi, je serais le quatrième joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem et les finales ATP , mais honnê­te­ment, je n’y pensais pas vrai­ment. Je ne joue pas pour entrer dans l’his­toire, je ne joue pas pour battre des records, je joue juste pour m’amuser, je joue pour mon équipe, pour ma famille, pour les gens que j’aime, pour qui je me soucie, et pour moi, c’est le plus impor­tant. Au‐delà de la victoire, au‐delà de la défaite, je crois que la joie de fouler le court, la joie de vivre ce rêve et de ressentir l’énergie que me transmet le public à chaque fois, me suffit ample­ment. Je vais donc la garder pour moi. Mais évidem­ment, entrer dans l’his­toire est aussi une sensa­tion formidable. »