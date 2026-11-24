On ne sait pas si Carlos Alcaraz dit cela pour s’enlever de la pression ou s’il le pense du plus profond de son être, mais il a le mérite de rester droit dans ses bottes.
De passage au micro de Tennis Channel après son sacre sur le Masters de Turin ce dimanche, le prodige espagnol a une nouvelle fois clairement expliqué que son objectif dans le tennis était uniquement de prendre du plaisir et d’en donner aux autres. Rien de plus.
« Bien sûr, je savais que si je gagnais ce tournoi, je serais le quatrième joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem et les finales ATP , mais honnêtement, je n’y pensais pas vraiment. Je ne joue pas pour entrer dans l’histoire, je ne joue pas pour battre des records, je joue juste pour m’amuser, je joue pour mon équipe, pour ma famille, pour les gens que j’aime, pour qui je me soucie, et pour moi, c’est le plus important. Au‐delà de la victoire, au‐delà de la défaite, je crois que la joie de fouler le court, la joie de vivre ce rêve et de ressentir l’énergie que me transmet le public à chaque fois, me suffit amplement. Je vais donc la garder pour moi. Mais évidemment, entrer dans l’histoire est aussi une sensation formidable. »
Publié le mardi 24 novembre 2026 à 14:44