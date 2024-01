Il est clair que Carlos Alcaraz n’a pas mis tout le monde d’ac­cord en étant éliminé assez sèche­ment par Zverev en quart de finale à Melbourne.

L’Espagnol n’a pas atteint ses objec­tifs, et notam­ment celui de récu­pérer la place de numéro 1 mondial lors de cet Open d’Australie, où il n’avait aucun point à défendre.

Toujours 2e, la tâche va désor­mais se compli­quer puis­qu’il va avoir 300 points à défendre à Rio, 250 à Buenos Aires et plus de 1300 points répartis sur les deux Masters 1000 à Indian Wells et Miami. Pendant ce temps‐là, Djokovic ne pourra perdre que 180 points, qu’il avait obtenus à Dubaï.

Heureusement, comme l’in­dique Marca, le jeune Espagnol pourra compter sur la présence de son coach Juan Carlos Ferrero, qui n’était pas la à Melbourne, et qui est un véri­table pilier sur lequel s’ap­puie sans cesse Alcaraz.

La mission numéro 1 ressemble tout de même à une mission impossible…