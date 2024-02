Le contraste est assez saisis­sant si l’on remonte six mois en arrière mais c’est aussi la réalité du tennis de très haut niveau.

Alors que les trajec­toires de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se sont complè­te­ment inver­sées, ce dernier a été inter­rogé, suite à son élimi­na­tion à Buenos Aires, sur la forme actuel et excep­tionnel de l’Italien, vain­queur à Rotterdam trois semaines après son sacre à l’Open d’Australie.

« Jannik vit un très bon moment. Son niveau de tennis montre à quel point il est confiant. C’est un travailleur acharné et ce n’est pas éton­nant qu’il en soit là aujourd’hui. Pour le battre, il faut jouer à un niveau stra­to­sphé­rique. Je suis content pour lui parce que c’est une très bonne personne et sa présence à ce stade m’aide à m’amé­liorer et à tirer le meilleur de moi‐même. »