Carlos Alcaraz ne cesse de rappeler l’importance du plaisir dans sa pratique du tennis. Et selon lui, la Laver Cup participe grandement à cette notion.
De passage en conférence d’avant tournoi ce jeudi, l’Espagnol a donc expliqué pourquoi cette compétition par équipes lui apportait autant de joie.
« C’est une semaine où j’aurais pu m’entraîner ou me reposer, mais qui m’aide à retrouver la joie sur le court et le plaisir de jouer au tennis ; elle m’aide aussi beaucoup pour les tournois à venir. J’essaie de profiter au maximum de cette semaine et, bien sûr, de mieux connaître les joueurs en dehors des courts. Pour moi, c’est un privilège que j’apprécie énormément. Il faut aussi valoriser l’aspect du plaisir. Ce que cette compétition m’apporte, c’est précisément cette joie de jouer au tennis. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 19:42