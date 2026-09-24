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Carlos Alcaraz : « Pourquoi j’ai décidé de parti­ciper à la Laver Cup alors que j’au­rais pu m’entraîner ou me reposer ? Tout simple­ment parce que cette compé­ti­tion m’aide à retrouver le plaisir de jouer »

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz ne cesse de rappeler l’im­por­tance du plaisir dans sa pratique du tennis. Et selon lui, la Laver Cup parti­cipe gran­de­ment à cette notion.

De passage en confé­rence d’avant tournoi ce jeudi, l’Espagnol a donc expliqué pour­quoi cette compé­ti­tion par équipes lui appor­tait autant de joie. 

« C’est une semaine où j’au­rais pu m’en­traîner ou me reposer, mais qui m’aide à retrouver la joie sur le court et le plaisir de jouer au tennis ; elle m’aide aussi beau­coup pour les tour­nois à venir. J’essaie de profiter au maximum de cette semaine et, bien sûr, de mieux connaître les joueurs en dehors des courts. Pour moi, c’est un privi­lège que j’apprécie énor­mé­ment. Il faut aussi valo­riser l’aspect du plaisir. Ce que cette compé­ti­tion m’apporte, c’est préci­sé­ment cette joie de jouer au tennis. »


Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 19:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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