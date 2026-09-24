Carlos Alcaraz ne cesse de rappeler l’im­por­tance du plaisir dans sa pratique du tennis. Et selon lui, la Laver Cup parti­cipe gran­de­ment à cette notion.

De passage en confé­rence d’avant tournoi ce jeudi, l’Espagnol a donc expliqué pour­quoi cette compé­ti­tion par équipes lui appor­tait autant de joie.

« C’est une semaine où j’au­rais pu m’en­traîner ou me reposer, mais qui m’aide à retrouver la joie sur le court et le plaisir de jouer au tennis ; elle m’aide aussi beau­coup pour les tour­nois à venir. J’essaie de profiter au maximum de cette semaine et, bien sûr, de mieux connaître les joueurs en dehors des courts. Pour moi, c’est un privi­lège que j’apprécie énor­mé­ment. Il faut aussi valo­riser l’aspect du plaisir. Ce que cette compé­ti­tion m’apporte, c’est préci­sé­ment cette joie de jouer au tennis. »



