Fraîchement auréolé de son septième titre en Grand Chelem, son premier à l’Open d’Australie, suite à sa victoire contre Novak Djokovic en finale, Carlos Alcaraz a pris une décision forte mais logique concernant sa programmation à venir.
Alors qu’il s’était engagé à défendre son titre sur l’ATP 500 de Rotterdam, prévu du 9 au 15 février 2026, l’organisation du tournoi néerlandais a annoncé via son compte Instagram que le numéro 1 mondial avait finalement renoncé à participer.
« Carlos Alcaraz ne défendra pas son titre à Rotterdam. Le champion de l’Open d’Australie a conclu qu’après ses efforts des deux dernières semaines, il avait besoin de plus de temps pour revenir à la compétition. Nous souhaitons à Carlos un prompt rétablissement. »
Une décision prudente et intelligente de la part du prodige espagnol qui devrait normalement reprendre la compétition à l’occasion de l’ATP 500 de Doha (du 16 au 21 février).
Publié le lundi 2 février 2026 à 14:50