Fraîchement auréolé de son septième titre en Grand Chelem, son premier à l’Open d’Australie, suite à sa victoire contre Novak Djokovic en finale, Carlos Alcaraz a pris une déci­sion forte mais logique concer­nant sa program­ma­tion à venir.

Alors qu’il s’était engagé à défendre son titre sur l’ATP 500 de Rotterdam, prévu du 9 au 15 février 2026, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi néer­lan­dais a annoncé via son compte Instagram que le numéro 1 mondial avait fina­le­ment renoncé à participer.

« Carlos Alcaraz ne défendra pas son titre à Rotterdam. Le cham­pion de l’Open d’Australie a conclu qu’a­près ses efforts des deux dernières semaines, il avait besoin de plus de temps pour revenir à la compé­ti­tion. Nous souhai­tons à Carlos un prompt rétablissement. »

Une déci­sion prudente et intel­li­gente de la part du prodige espa­gnol qui devrait norma­le­ment reprendre la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Doha (du 16 au 21 février).