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Carlos Alcaraz prêt à sortir de sa zone de confort : « Je pense à Jannik Sinner, qui a remporté tous les matchs auxquels il a parti­cipé ces dernières années dans ce format »

Par
Thomas S
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Vainqueur avec auto­rité de Karen Khachanov pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz a notam­ment été inter­rogé, en confé­rence de presse d’après match, sur l’un de ses grands objec­tifs de cette fin de saison : la Coupe Davis, qui aura lieu du 23 au 29 novembre à Bologne. 

Et à la surprise géné­rale, Carlitos s’est dit prêt à jouer en double alors que son capi­taine, David Ferrer, dispose d’une excel­lente paire composée de Marcel Granollers et Pedro Martinez. 

« Dans le format actuel de la Coupe Davis, le double joue un rôle extrê­me­ment impor­tant. Si vous tombez sur une paire habi­tuée à jouer ensemble, elle est très dange­reuse : les joueurs spécia­listes savent bien comment se déplacer et quoi faire. C’est impor­tant, mais on a aussi vu des joueurs de simple s’en sortir à merveille : je pense, par exemple, à Sinner, qui a remporté tous les matchs de double auxquels il a parti­cipé ces dernières années. Je n’ai pas encore pu en discuter avec David, mais si c’était le cas, je suis prêt et disposé à y jouer », a déclaré Carlos Alcaraz, qui a d’ailleurs remporté ses trois matchs en double lors de la dernière Laver Cup. 

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 14:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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