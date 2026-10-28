Vainqueur avec autorité de Karen Khachanov pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz a notamment été interrogé, en conférence de presse d’après match, sur l’un de ses grands objectifs de cette fin de saison : la Coupe Davis, qui aura lieu du 23 au 29 novembre à Bologne.
Et à la surprise générale, Carlitos s’est dit prêt à jouer en double alors que son capitaine, David Ferrer, dispose d’une excellente paire composée de Marcel Granollers et Pedro Martinez.
« Dans le format actuel de la Coupe Davis, le double joue un rôle extrêmement important. Si vous tombez sur une paire habituée à jouer ensemble, elle est très dangereuse : les joueurs spécialistes savent bien comment se déplacer et quoi faire. C’est important, mais on a aussi vu des joueurs de simple s’en sortir à merveille : je pense, par exemple, à Sinner, qui a remporté tous les matchs de double auxquels il a participé ces dernières années. Je n’ai pas encore pu en discuter avec David, mais si c’était le cas, je suis prêt et disposé à y jouer », a déclaré Carlos Alcaraz, qui a d’ailleurs remporté ses trois matchs en double lors de la dernière Laver Cup.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 14:39