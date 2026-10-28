Vainqueur avec auto­rité de Karen Khachanov pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Vienne, Carlos Alcaraz a notam­ment été inter­rogé, en confé­rence de presse d’après match, sur l’un de ses grands objec­tifs de cette fin de saison : la Coupe Davis, qui aura lieu du 23 au 29 novembre à Bologne.

Et à la surprise géné­rale, Carlitos s’est dit prêt à jouer en double alors que son capi­taine, David Ferrer, dispose d’une excel­lente paire composée de Marcel Granollers et Pedro Martinez.

« Dans le format actuel de la Coupe Davis, le double joue un rôle extrê­me­ment impor­tant. Si vous tombez sur une paire habi­tuée à jouer ensemble, elle est très dange­reuse : les joueurs spécia­listes savent bien comment se déplacer et quoi faire. C’est impor­tant, mais on a aussi vu des joueurs de simple s’en sortir à merveille : je pense, par exemple, à Sinner, qui a remporté tous les matchs de double auxquels il a parti­cipé ces dernières années. Je n’ai pas encore pu en discuter avec David, mais si c’était le cas, je suis prêt et disposé à y jouer », a déclaré Carlos Alcaraz, qui a d’ailleurs remporté ses trois matchs en double lors de la dernière Laver Cup.