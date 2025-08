Grand passionné de golf, comme son idole, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur sa pratique de ce sport dans la dernière inter­view accordée au Financial Times. Et l’Espagnol a donné rendez‐vous à un certain Casper Ruud.

« J’adore jouer au golf et j’ai joué sur quelques parcours ici au Royaume‐Uni. Avec la pluie qu’il y a, il devrait y avoir plein de superbes parcours ! Rafa joue vrai­ment bien. Alex de Minaur joue aussi. J’ai joué contre Andy Murray l’autre jour et il m’a battu. Il a passé beau­coup de temps sur le parcours à s’entraîner et ça se voit… J’ai aussi joué contre Casper Ruud et il m’a battu aussi. Est‐ce que je veux me venger ? Oh, bien sûr. La prochaine fois que je l’af­fron­terai, je me souvien­drai qu’il m’a battu au golf, et je frap­perai la balle encore plus fort. »