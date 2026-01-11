Lors de son passage en conférence de presse après son exhibition avec Jannik Sinner en Corée du Sud, Carlos Alcaraz a été interrogé sur le principal objectif de ce début de saison : l’Open d’Australie. Un tournoi qui ne lui a jamais vraiment réussi (un quart de finale en 2025), contrairement à son grand rival, double tenant du titre.
Interrogé sur sa volonté de mettre fin à la série de l’Italien, le numéro 1 mondial a affiché sa détermination.
« Oh, bien sûr que je vais essayer. Mais vous savez, on verra bien. Trois semaines extraordinaires nous attendent, si tant est qu’il y en ait trois. Mais, vous savez, c’est pour ça qu’on est tous les deux là, pour essayer d’obtenir un bon résultat, de bonnes choses. Alors on verra bien ce que ça donnera. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 16:56