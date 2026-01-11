AccueilATPCarlos Alcaraz prévient Jannik Sinner à une semaine de l'Open d'Australie :...
Carlos Alcaraz prévient Jannik Sinner à une semaine de l’Open d’Australie : « Oh, bien sûr que je vais essayer »

Thomas S
Par Thomas S

Lors de son passage en confé­rence de presse après son exhi­bi­tion avec Jannik Sinner en Corée du Sud, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur le prin­cipal objectif de ce début de saison : l’Open d’Australie. Un tournoi qui ne lui a jamais vrai­ment réussi (un quart de finale en 2025), contrai­re­ment à son grand rival, double tenant du titre. 

Interrogé sur sa volonté de mettre fin à la série de l’Italien, le numéro 1 mondial a affiché sa détermination. 

« Oh, bien sûr que je vais essayer. Mais vous savez, on verra bien. Trois semaines extra­or­di­naires nous attendent, si tant est qu’il y en ait trois. Mais, vous savez, c’est pour ça qu’on est tous les deux là, pour essayer d’ob­tenir un bon résultat, de bonnes choses. Alors on verra bien ce que ça donnera. »

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 16:56

