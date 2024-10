Dominé et battu par un impres­sion­nant Tomas Machac, ce jeudi en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur la grosse infor­ma­tion de cette journée : l’an­nonce de la future retraite de Rafael Nadal.

Si l’Espagnol a estimé qu’elle n’avait pas eu d’im­pact sur son match et sa défaite, il a néan­moins admis qu’il avait eu besoin d’un peu temps pour digérer la nouvelle.

« Honnêtement, je n’ar­ri­vais pas à y croire. Cela ne m’af­fecte pas du tout avant le match. Je n’ai pas été distrait, j’étais concentré sur le match, je n’ai pas pensé à la nouvelle de Rafa. Mais quand je l’ai vue, j’ai eu du mal à l’ac­cepter. J’étais un peu sous le choc. Heureusement, je l’ai vu une heure avant le match, j’ai donc eu le temps de l’ac­cepter et de l’ou­blier un peu avant le match. C’est une chose très diffi­cile, une nouvelle très diffi­cile pour tout le monde, et encore plus pour moi. Il est mon idole depuis que j’ai commencé à jouer au tennis. Je l’ad­mire. C’est grâce à lui que j’ai voulu devenir joueur de tennis profes­sionnel. Le perdre, d’une certaine manière, sera diffi­cile pour nous, alors j’es­saierai de profiter autant que possible de ses matchs. Mais nous allons jouer en Arabie Saoudite (une exhi­bi­tion, du 16 au 19 octobre), puis en Coupe Davis, alors je vais essayer de profiter au maximum du temps passé avec lui, mais, oui, c’est dommage pour le tennis et pour moi également. »