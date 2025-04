Le docu­men­taire d’Alcaraz sur Netflix sort le 24 Avril et Carlos s’est exprimé sur le sujet auprès de nos confrères d’Ubitennis.

« J’ai l’habitude des tour­nois, mais avoir des caméras dans les chambres à la maison, c’était diffé­rent. C’était bizarre au début, puis c’est devenu beau­coup plus naturel. L’équipe a été formi­dable avec moi et ma famille. Je m’in­quié­tais plus pour eux que pour moi‐même » a expliqué le cham­pion espagnol.

Concernant la scène la plus mythique de ce « doc », Carlos est catégorique.

« Quand je regarde le trophée de Wimbledon et que je lis les noms, même si on ne le voit pas dans le docu­men­taire, je me dis : « Et me voilà. Mais qu’est‐ce que je fous là, au milieu de toutes ces légendes ? »