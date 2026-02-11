Dix jours après son sacre à l’Open d’Australie et son septième en Grand Chelem, Carlos Alcaraz prépare déjà sa prochaine échéance qui aura lieu dans quelques jours sur l’ATP 500 de Doha (du 16 au 21 février).

En atten­dant, le numéro 1 mondial commence tout juste à réaliser la portée de son exploits, lui qui est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à inscrire les quatre tour­nois du Grand Chelem à son palmarès.

Et alors que Novak Djokovic lui a rendu un formi­dable hommage lors de la céré­monie de remise des prix à Melbourne, l’Espagnol s’est dit touché par les mots du Serbe au cours d’une inter­view accordée au journal AS. Extraits.

Et enfin, les propos tenus hier par Djokovic à votre égard étaient extrê­me­ment élogieux. Il a dit que vous étiez un grand joueur, que vous aviez tout pour vous, mais il a surtout insisté sur le fait que vous étiez quel­qu’un de très bien et que votre famille était formi­dable. Qu’est‐ce que cela vous inspire ?

Carlos Alcaraz : C’est ce qui me rend vrai­ment heureux et me remplit de fierté. Que quel­qu’un comme Novak — non seule­ment le sportif qu’il est, mais aussi une personne merveilleuse — dise cela… Il a côtoyé des millions de personnes et sait comment s’y prendre avec toutes sortes de gens. Il a l’œil. Qu’il dise cela à propos de vous et de votre famille, c’est ce que je retiens, ce qui compte vrai­ment. C’est le style de ma famille, les valeurs qu’elle m’a incul­quées, à moi et à mes frères. Je dis toujours qu’au bout du compte, vous êtes une personne : le sportif passe au second plan. Et les gens retiennent la façon dont vous les traitez. C’est ça qui est important.