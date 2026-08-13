Carlos Alcaraz enchaîne les séances d’entraînement ces derniers jours.

Une impres­sion posi­tive se dégage du natif de Murcie sur le court, nous lais­sant imaginer qu’une bonne nouvelle pour­rait bientôt tomber concer­nant sa parti­ci­pa­tion à l’US Open, qui reste encore floue à l’heure actuelle.

Dans une vidéo partagée par un compte fan sur le réseau X, on peut voir le déten­teur de sept titres du Grand Chelem à l’entraînement.

Siguen las sesiones de entre­na­miento en casa para Carlos Alcaraz



👥 Hoy junto con Carles Hernández



⏳⌛️ pic.twitter.com/aknEY5cvAI — álvaro (@ALVAR0SANCHEZ) August 13, 2026

On aper­çoit qu’il n’est pas encore au sommet de son explo­si­vité, mais qu’il n’a rien perdu de son toucher, comme en témoigne sa dernière volée de coup droit.

Des images qui conti­nue­ront d’alimenter les spécu­la­tions autour d’une éven­tuelle parti­ci­pa­tion de Carlitos à l’US Open, lui qui est désor­mais absent du circuit depuis le mois d’avril.