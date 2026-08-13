Carlos Alcaraz enchaîne les séances d’entraînement ces derniers jours.
Une impression positive se dégage du natif de Murcie sur le court, nous laissant imaginer qu’une bonne nouvelle pourrait bientôt tomber concernant sa participation à l’US Open, qui reste encore floue à l’heure actuelle.
Dans une vidéo partagée par un compte fan sur le réseau X, on peut voir le détenteur de sept titres du Grand Chelem à l’entraînement.
On aperçoit qu’il n’est pas encore au sommet de son explosivité, mais qu’il n’a rien perdu de son toucher, comme en témoigne sa dernière volée de coup droit.
Des images qui continueront d’alimenter les spéculations autour d’une éventuelle participation de Carlitos à l’US Open, lui qui est désormais absent du circuit depuis le mois d’avril.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 18:25