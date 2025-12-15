AccueilVidéosCarlos Alcaraz remporte le prix du point de l'année 2025, et il...
VidéosATP

Carlos Alcaraz remporte le prix du point de l’année 2025, et il n’y a aucun débat !

Thomas S
Par Thomas S

-

52

Carlos Alcaraz est en train de tout rafler ou presque en 2025. 

Après une saison excep­tion­nelle (deux titres du Grand Chelem, trois Masters 1000, trois ATP 500 remportés et une place de numéro 1 mondial en fin de saison), l’Espagnol est parti­cu­liè­re­ment plébis­cité pour les fameux trophées de fin d’année.

Et après avoir été récom­pensé du prix Stefan Edberg pour son fair play, en atten­dant le trophée du meilleur joueur de la saison, Carlitos a égale­ment décroché le prix du point de l’année 2025 (hors tour­nois du Grand Chelem) d’après Tennis TV. 

Et il n’y a vrai­ment pas débat au vu des images ci‐dessous : 

Un point tout simple­ment fantastique ! 

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 15:45

Article précédent
Steve Flink : « Cela n’a aucun sens de placer Zverev parmi les trois meilleurs joueurs. Sur le papier, il est numéro 3 mondial, mais en réalité, c’est Novak Djokovic »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.