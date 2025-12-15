Carlos Alcaraz est en train de tout rafler ou presque en 2025.
Après une saison exceptionnelle (deux titres du Grand Chelem, trois Masters 1000, trois ATP 500 remportés et une place de numéro 1 mondial en fin de saison), l’Espagnol est particulièrement plébiscité pour les fameux trophées de fin d’année.
Et après avoir été récompensé du prix Stefan Edberg pour son fair play, en attendant le trophée du meilleur joueur de la saison, Carlitos a également décroché le prix du point de l’année 2025 (hors tournois du Grand Chelem) d’après Tennis TV.
Et il n’y a vraiment pas débat au vu des images ci‐dessous :
Taking the crown 👑@carlosalcaraz is your 2025 Shot Of The Year winner ! #tennis #tennistv #alcaraz pic.twitter.com/5iel1wdIF1— Tennis TV (@TennisTV) December 14, 2025
Un point tout simplement fantastique !
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 15:45