Carlos Alcaraz est en train de tout rafler ou presque en 2025.

Après une saison excep­tion­nelle (deux titres du Grand Chelem, trois Masters 1000, trois ATP 500 remportés et une place de numéro 1 mondial en fin de saison), l’Espagnol est parti­cu­liè­re­ment plébis­cité pour les fameux trophées de fin d’année.

Et après avoir été récom­pensé du prix Stefan Edberg pour son fair play, en atten­dant le trophée du meilleur joueur de la saison, Carlitos a égale­ment décroché le prix du point de l’année 2025 (hors tour­nois du Grand Chelem) d’après Tennis TV.

Et il n’y a vrai­ment pas débat au vu des images ci‐dessous :

Un point tout simple­ment fantastique !