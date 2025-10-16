Souvent le premier à criti­quer le calen­drier trop chargé alors qu’il parti­cipe à de nombreuses exhi­bi­tions, dont celle en cours en Arabie Saoudite, le Six Kings Slam, Carlos Alcaraz est accusé par certains fans et obser­va­teurs de tenir un double discours.

Interrogé à ce sujet avant son entrée en lice ce jeudi face à Taylor Fritz, l’Espagnol a tenu à répondre à ses détracteurs.

« Je comprends bien sûr les critiques, mais parfois, les gens ne nous comprennent pas, ne comprennent pas nos opinions. Quand je vois beau­coup de gens se plaindre de la façon dont nous défen­dons les expo­si­tions, je ne les comprends pas car, comme je l’ai dit, ce n’est pas vrai­ment exigeant menta­le­ment comparé aux tour­nois qui durent deux semaines ou deux semaines. Là, c’est vrai­ment difficile. »