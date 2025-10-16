Souvent le premier à critiquer le calendrier trop chargé alors qu’il participe à de nombreuses exhibitions, dont celle en cours en Arabie Saoudite, le Six Kings Slam, Carlos Alcaraz est accusé par certains fans et observateurs de tenir un double discours.
Interrogé à ce sujet avant son entrée en lice ce jeudi face à Taylor Fritz, l’Espagnol a tenu à répondre à ses détracteurs.
« Je comprends bien sûr les critiques, mais parfois, les gens ne nous comprennent pas, ne comprennent pas nos opinions. Quand je vois beaucoup de gens se plaindre de la façon dont nous défendons les expositions, je ne les comprends pas car, comme je l’ai dit, ce n’est pas vraiment exigeant mentalement comparé aux tournois qui durent deux semaines ou deux semaines. Là, c’est vraiment difficile. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 18:15