Carlos Alcaraz répond aux critiques : « Parfois, les gens ne nous comprennent pas, ne comprennent pas nos opinions »

Souvent le premier à criti­quer le calen­drier trop chargé alors qu’il parti­cipe à de nombreuses exhi­bi­tions, dont celle en cours en Arabie Saoudite, le Six Kings Slam, Carlos Alcaraz est accusé par certains fans et obser­va­teurs de tenir un double discours. 

Interrogé à ce sujet avant son entrée en lice ce jeudi face à Taylor Fritz, l’Espagnol a tenu à répondre à ses détracteurs. 

« Je comprends bien sûr les critiques, mais parfois, les gens ne nous comprennent pas, ne comprennent pas nos opinions. Quand je vois beau­coup de gens se plaindre de la façon dont nous défen­dons les expo­si­tions, je ne les comprends pas car, comme je l’ai dit, ce n’est pas vrai­ment exigeant menta­le­ment comparé aux tour­nois qui durent deux semaines ou deux semaines. Là, c’est vrai­ment difficile. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 18:15

