Accusé de tenir un double discours en critiquant d’une part la surcharge du calendrier et en participant, d’autre part, à plusieurs exhibitions pendant l’intersaison, dont dux prochainement qui auront lieu au mois de décembre, Carlos Alcaraz a répondu de manière assez clair à ses détracteurs.
Pour le numéro 1 mondial, comparer un tournoi classique avec un seul match sans véritable enjeux n’a pas vraiment de sens.
« Pour moi, la plus grande différence est que dans un tournoi, il faut rester concentré, ce qui est exigeant tant physiquement que mentalement. Une exhibition ne dure qu’une journée. Il suffit de rester concentré, de s’échauffer et de s’entraîner un peu, et ce uniquement pour un match. Une exhibition peut être interprétée de différentes manières. On peut la faire juste pour le plaisir, jouer du bon tennis, faire de beaux coups et s’amuser. Ou on peut la prendre très au sérieux et utiliser des tactiques et des schémas pour les reproduire dans les tournois. Je vais essayer de prendre ces matchs au sérieux, mais en même temps de m’amuser autant que possible. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 13:23