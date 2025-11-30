Accusé de tenir un double discours en criti­quant d’une part la surcharge du calen­drier et en parti­ci­pant, d’autre part, à plusieurs exhi­bi­tions pendant l’in­ter­saison, dont dux prochai­ne­ment qui auront lieu au mois de décembre, Carlos Alcaraz a répondu de manière assez clair à ses détracteurs.

Pour le numéro 1 mondial, comparer un tournoi clas­sique avec un seul match sans véri­table enjeux n’a pas vrai­ment de sens.

« Pour moi, la plus grande diffé­rence est que dans un tournoi, il faut rester concentré, ce qui est exigeant tant physi­que­ment que menta­le­ment. Une exhi­bi­tion ne dure qu’une journée. Il suffit de rester concentré, de s’échauffer et de s’en­traîner un peu, et ce unique­ment pour un match. Une exhi­bi­tion peut être inter­prétée de diffé­rentes manières. On peut la faire juste pour le plaisir, jouer du bon tennis, faire de beaux coups et s’amuser. Ou on peut la prendre très au sérieux et utiliser des tactiques et des schémas pour les repro­duire dans les tour­nois. Je vais essayer de prendre ces matchs au sérieux, mais en même temps de m’amuser autant que possible. »