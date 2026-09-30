Lors de la neuvième édition de la Laver Cup, orga­nisée le week‐end dernier à Londres, Sport Bible a demandé à Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ce qu’ils auraient fait s’ils n’étaient pas devenus joueurs de tennis.

« Sans‐abri », a plai­santé l’Allemand, tandis que l’Espagnol a évoqué l’une de ses autres passions : « Joueur de golf ».

Lorsqu’il dispose de temps libre, le septuple vain­queur en Grand Chelem aime en effet s’aérer l’es­prit en jouant au golf.

🗣️ @AlexZverev : “I’d be home­less!” 😳



Carlos Alcaraz and Alexander Zverev take on ‘Finish the Sentence’ 👀🎾 pic.twitter.com/2F8ExC85F9 — SPORTbible (@sportbible) September 29, 2026

À l’image de Rafael Nadal, lui aussi passionné par ce sport, Alcaraz profite de chaque occa­sion pour perfec­tionner son jeu sur les greens.