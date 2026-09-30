Lors de la neuvième édition de la Laver Cup, organisée le week‐end dernier à Londres, Sport Bible a demandé à Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ce qu’ils auraient fait s’ils n’étaient pas devenus joueurs de tennis.
« Sans‐abri », a plaisanté l’Allemand, tandis que l’Espagnol a évoqué l’une de ses autres passions : « Joueur de golf ».
Lorsqu’il dispose de temps libre, le septuple vainqueur en Grand Chelem aime en effet s’aérer l’esprit en jouant au golf.
🗣️ @AlexZverev : “I’d be homeless!” 😳— SPORTbible (@sportbible) September 29, 2026
Carlos Alcaraz and Alexander Zverev take on ‘Finish the Sentence’ 👀🎾 pic.twitter.com/2F8ExC85F9
À l’image de Rafael Nadal, lui aussi passionné par ce sport, Alcaraz profite de chaque occasion pour perfectionner son jeu sur les greens.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 09:20