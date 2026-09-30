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Carlos Alcaraz révèle le métier qu’il aurait aimé exercer s’il n’avait pas été tennisman

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de la neuvième édition de la Laver Cup, orga­nisée le week‐end dernier à Londres, Sport Bible a demandé à Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ce qu’ils auraient fait s’ils n’étaient pas devenus joueurs de tennis.

« Sans‐abri », a plai­santé l’Allemand, tandis que l’Espagnol a évoqué l’une de ses autres passions : « Joueur de golf ».

Lorsqu’il dispose de temps libre, le septuple vain­queur en Grand Chelem aime en effet s’aérer l’es­prit en jouant au golf. 

À l’image de Rafael Nadal, lui aussi passionné par ce sport, Alcaraz profite de chaque occa­sion pour perfec­tionner son jeu sur les greens.

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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