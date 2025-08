Outil presque indis­pen­sable pour un athlète de haut niveau, les réseaux sociaux divisent autant qu’ils fascinent. Si la proxi­mité avec les fans est une béné­dic­tion, elle peut égale­ment s’avérer parti­cu­liè­re­ment néfaste.

Interrogé à ce sujet dans une inter­view pour le Financial Times, Carlos Alcaraz a donné son point de vue sur ce qui ressemble parfois à un fléau des temps modernes.

« J’utilise beau­coup les réseaux sociaux et ce n’est pas un très bon envi­ron­ne­ment, pour ne pas dire un envi­ron­ne­ment horrible. C’est devenu un outil très impor­tant pour le travail, mais sur le plan personnel, c’est un monde très laid. En fin de compte, rien n’y est réel. Les gens montrent une vie qui n’est pas vrai­ment la leur, un visage qui n’est pas le leur. Et puis à côté de cela, il y a beau­coup de gens qui peuvent vous atteindre avec un simple commen­taire et qui peuvent vous blesser. Je pense qu’il n’y a pas de pire arme que les mots. »