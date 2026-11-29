En pleine confiance en cette fin de saison, après ses titres à Vienne, Paris et au Masters de Turin, Carlos Alcaraz n’a fait qu’une bouchée du Britannique Arthur Fery (32e mondial) pour valider la qualification de l’Espagne en finale de Coupe Davis.
Dans des propos relayés par Tennis365 après sa large victoire (6−2, 6–1), le septuple lauréat en Grand Chelem a presque expliqué avoir intimidé son adversaire par sa présence.
« Il n’a pas été très régulier. Il a commis beaucoup d’erreurs, mais je pourrais dire que c’est grâce à moi, à ma présence. Il a voulu surjouer la plupart du temps, donc je suis vraiment content d’avoir su rester concentré et d’avoir été présent tout au long du match pour imposer mon jeu, mon style. »
Carlos Alcaraz va désormais tenter ce dimanche en finale à Bologne d’empêcher l’Italie de remporter un quatrième titre consécutif.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.