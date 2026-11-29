En pleine confiance en cette fin de saison, après ses titres à Vienne, Paris et au Masters de Turin, Carlos Alcaraz n’a fait qu’une bouchée du Britannique Arthur Fery (32e mondial) pour valider la quali­fi­ca­tion de l’Espagne en finale de Coupe Davis.

Dans des propos relayés par Tennis365 après sa large victoire (6−2, 6–1), le septuple lauréat en Grand Chelem a presque expliqué avoir inti­midé son adver­saire par sa présence.

« Il n’a pas été très régu­lier. Il a commis beau­coup d’erreurs, mais je pour­rais dire que c’est grâce à moi, à ma présence. Il a voulu surjouer la plupart du temps, donc je suis vrai­ment content d’avoir su rester concentré et d’avoir été présent tout au long du match pour imposer mon jeu, mon style. »

Carlos Alcaraz va désor­mais tenter ce dimanche en finale à Bologne d’empêcher l’Italie de remporter un quatrième titre consécutif.