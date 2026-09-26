Compétition créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, la Laver Cup offre des séquences uniques.
Rivaux tout au long de la saison, des joueurs se conseillent et s’encouragent l’espace d’un week‐end.
Carlos Alcaraz s’est notamment mis dans la peau d’un coach ou capitaine de Coupe Davis pour aider Casper Ruud (17e mondial), qui est finalement venu à bout de Francisco Cerundolo (22e mondial) lors du premier match de la neuvième édition à Londres : 6–7(4), 6–4, 10–8.
« Essaye de le faire jouer sur son coup droit. Essaie des revers long de ligne parce que ce n’est pas très dangereux quand il joue son coup droit de ce côté. Et ensuite quelques amorties. C’est juste pour le faire bouger et qu’il pense que tu peux lui faire des amorties. Et quand il est au filet, il n’est pas très bon, ce n’est pas son jeu. Essaye de le faire plus réfléchir », a glissé l’Espagnol au triple finaliste en Grand Chelem lors d’un changement de côté.
Quand Carlos Alcaraz parle, on écoute.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 08:22