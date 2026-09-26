Compétition créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, la Laver Cup offre des séquences uniques.

Rivaux tout au long de la saison, des joueurs se conseillent et s’en­cou­ragent l’es­pace d’un week‐end.

Carlos Alcaraz s’est notam­ment mis dans la peau d’un coach ou capi­taine de Coupe Davis pour aider Casper Ruud (17e mondial), qui est fina­le­ment venu à bout de Francisco Cerundolo (22e mondial) lors du premier match de la neuvième édition à Londres : 6–7(4), 6–4, 10–8.

« Essaye de le faire jouer sur son coup droit. Essaie des revers long de ligne parce que ce n’est pas très dange­reux quand il joue son coup droit de ce côté. Et ensuite quelques amor­ties. C’est juste pour le faire bouger et qu’il pense que tu peux lui faire des amor­ties. Et quand il est au filet, il n’est pas très bon, ce n’est pas son jeu. Essaye de le faire plus réflé­chir », a glissé l’Espagnol au triple fina­liste en Grand Chelem lors d’un chan­ge­ment de côté.

Quand Carlos Alcaraz parle, on écoute.