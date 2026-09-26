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Carlos Alcaraz sans pitié pour un joueur du top 30 : « Il n’est pas très bon quand il est au filet, ce n’est pas son jeu »

Par
Baptiste Mulatier
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Compétition créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick, la Laver Cup offre des séquences uniques. 

Rivaux tout au long de la saison, des joueurs se conseillent et s’en­cou­ragent l’es­pace d’un week‐end. 

Carlos Alcaraz s’est notam­ment mis dans la peau d’un coach ou capi­taine de Coupe Davis pour aider Casper Ruud (17e mondial), qui est fina­le­ment venu à bout de Francisco Cerundolo (22e mondial) lors du premier match de la neuvième édition à Londres : 6–7(4), 6–4, 10–8.

« Essaye de le faire jouer sur son coup droit. Essaie des revers long de ligne parce que ce n’est pas très dange­reux quand il joue son coup droit de ce côté. Et ensuite quelques amor­ties. C’est juste pour le faire bouger et qu’il pense que tu peux lui faire des amor­ties. Et quand il est au filet, il n’est pas très bon, ce n’est pas son jeu. Essaye de le faire plus réflé­chir », a glissé l’Espagnol au triple fina­liste en Grand Chelem lors d’un chan­ge­ment de côté.

Quand Carlos Alcaraz parle, on écoute. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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