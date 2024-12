Interrogé à la suite de sa victoire face à Ben Shelton lors d’une exhi­bi­tion orga­nisée à New‐York ce mercredi soir, Carlos Alcaraz, qui a réalisé quelques coups de génie au cours de cette rencontre de gala, a expliqué pour­quoi l’Américain était l’ad­ver­saire idéal pour faire le spectacle.

« J’essaie de faire en sorte que les gens prennent plaisir à regarder le tennis. J’essaie de faire de mon mieux, j’aime jouer des points magni­fiques et spec­ta­cu­laires. C’est la raison pour laquelle j’aime jouer contre Ben (Shelton), vous savez, c’est encore plus facile, parce que les vibra­tions et le jeu qu’il possède rendent les choses beau­coup plus faciles. Comme je l’ai dit, j’es­père que le public apprécie des matchs comme celui‐là : c’est ce que j’es­saie de faire à chaque fois que je vais sur le court. »