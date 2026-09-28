Ce week‐end avait lieu la neuvième édition de la Laver Cup, une exhibition d’un week‐end créée et organisée par Roger Federer.
La Team Europe, menée entre autres par Alcaraz et Zverev, aura reconquis son titre face à la Team World en s’imposant sur le score de 13–5.
Un événement à part sur le circuit, permettant aux joueurs d’empocher un joli chèque tout en affrontant les meilleurs joueurs du monde le temps d’un week‐end.
Carlos Alcaraz, actuellement 3ᵉ joueur mondial, est revenu en conférence de presse, après la victoire de son équipe, sur le fait que cet événement lui permet notamment de côtoyer l’une de ses idoles, à savoir Roger Federer.
« Nous étions en train de déjeuner et soudain Roger est arrivé et a pris une assiette pour déjeuner avec nous. Je ne vais pas dire de quoi nous avons parlé, parce que c’était un moment privé. Je garderai notre conversation entre nous, mais c’est génial. Je vois Roger parfois quand il apparaît dans les tournois, mais il n’est pas si courant de passer du temps avec lui sur le circuit. Donc la Laver Cup est spéciale parce que je peux passer beaucoup plus de temps avec Roger, discuter en dehors du terrain et lui poser des questions sur plein de choses. C’est génial et j’adore ces moments. »
Des propos sans équivoque sur l’importance et le statut de Federer dans l’élite mondiale du tennis.
Même après sa carrière de joueur, le Suisse ne cesse d’impressionner, y compris les meilleurs joueurs du monde !
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 08:05