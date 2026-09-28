Ce week‐end avait lieu la neuvième édition de la Laver Cup, une exhi­bi­tion d’un week‐end créée et orga­nisée par Roger Federer.

La Team Europe, menée entre autres par Alcaraz et Zverev, aura recon­quis son titre face à la Team World en s’imposant sur le score de 13–5.

Un événe­ment à part sur le circuit, permet­tant aux joueurs d’empocher un joli chèque tout en affron­tant les meilleurs joueurs du monde le temps d’un week‐end.

Carlos Alcaraz, actuel­le­ment 3ᵉ joueur mondial, est revenu en confé­rence de presse, après la victoire de son équipe, sur le fait que cet événe­ment lui permet notam­ment de côtoyer l’une de ses idoles, à savoir Roger Federer.

« Nous étions en train de déjeuner et soudain Roger est arrivé et a pris une assiette pour déjeuner avec nous. Je ne vais pas dire de quoi nous avons parlé, parce que c’était un moment privé. Je garderai notre conver­sa­tion entre nous, mais c’est génial. Je vois Roger parfois quand il appa­raît dans les tour­nois, mais il n’est pas si courant de passer du temps avec lui sur le circuit. Donc la Laver Cup est spéciale parce que je peux passer beau­coup plus de temps avec Roger, discuter en dehors du terrain et lui poser des ques­tions sur plein de choses. C’est génial et j’adore ces moments. »

Des propos sans équi­voque sur l’importance et le statut de Federer dans l’élite mondiale du tennis.

Même après sa carrière de joueur, le Suisse ne cesse d’impressionner, y compris les meilleurs joueurs du monde !