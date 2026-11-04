De retour sur le circuit depuis le mois d’août, Carlos Alcaraz n’a toujours pas eu l’occasion de recroiser le chemin de son ami et grand rival italien, Jannik Sinner.
En effet, alors que l’Espagnol effectuait son retour à la compétition, l’Italien entamait de son côté une période de convalescence en raison d’un problème au genou, empêchant ainsi les deux hommes de se retrouver sur les courts.
Interrogé à ce sujet par nos confrères d’Eurosport Espagne, le numéro 3 mondial a reconnu que Jannik Sinner lui manquait, tout en soulignant son importance pour le circuit.
Mais le Murcien a également tenu à rappeler que sa priorité restait avant tout de retrouver son meilleur niveau et de prendre du plaisir sur le court, peu importe l’adversaire qui se présente de l’autre côté du filet.
« Jannik me rend meilleur chaque jour et me pousse à continuer de progresser. Le circuit a besoin de lui, mais ma passion, c’est avant tout d’entrer sur le court et de jouer, peu importe qui se trouve de l’autre côté du filet » a déclaré l’Espagnol.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 10:08