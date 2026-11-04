De retour sur le circuit depuis le mois d’août, Carlos Alcaraz n’a toujours pas eu l’occasion de recroiser le chemin de son ami et grand rival italien, Jannik Sinner.

En effet, alors que l’Espagnol effec­tuait son retour à la compé­ti­tion, l’Italien enta­mait de son côté une période de conva­les­cence en raison d’un problème au genou, empê­chant ainsi les deux hommes de se retrouver sur les courts.

Interrogé à ce sujet par nos confrères d’Eurosport Espagne, le numéro 3 mondial a reconnu que Jannik Sinner lui manquait, tout en souli­gnant son impor­tance pour le circuit.

Mais le Murcien a égale­ment tenu à rappeler que sa prio­rité restait avant tout de retrouver son meilleur niveau et de prendre du plaisir sur le court, peu importe l’adversaire qui se présente de l’autre côté du filet.

Carlos Alcaraz on playing without Jannik Sinner :



​« Jannik makes me better every day and pushes me to keep impro­ving. The tour needs him, but my passion is just jumping on the court to play, no matter who is on the other side. » pic.twitter.com/ds0zSNq3fS — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 3, 2026

« Jannik me rend meilleur chaque jour et me pousse à conti­nuer de progresser. Le circuit a besoin de lui, mais ma passion, c’est avant tout d’entrer sur le court et de jouer, peu importe qui se trouve de l’autre côté du filet » a déclaré l’Espagnol.