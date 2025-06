Carlos est revenu en confé­rence de presse sur le début de sa saison et son petit passage à vide notam­ment après sa défaite au 1er tour à Miami, une défaite qui a été le début d’un renouveau.

« J’ai reçu beau­coup de haine après ma défaite à Miami. Au lieu de m’en­traîner après ça, j’ai fait une pause et je suis allé à Cancún avec ma famille. J’ai reçu beau­coup de haine à ce moment‐là, car beau­coup de gens ont commencé à me demander : « Qu’est‐ce qui se passe avec ce gars qui vient de perdre au premier tour, qui ne s’est pas entraîné, qui n’est pas allé sur le terrain et qui a continué à s’en­traîner pour s’amé­liorer ? » C’était la clé : avoir cinq ou six jours de repos, sans toucher une raquette, sans fouler le court. Partir en vacances avec ma famille, décon­necter, réflé­chir à ce que j’au­rais pu faire mieux. Après Miami, après les vacances passées à Cancún avec ma famille, j’ai retrouvé la joie et j’ai recom­mencé à aimer jouer au tennis, à aimer fouler le court, à concourir »